В 2024 году ОАО «РЖД» выполнен рекордный объем инвестиционной программы: он составил почти 1,5 трлн рублей

2025-02-12 15:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления РЖД отметил высокую эффективность работы компании.

«Российские железные дороги решают все задачи по увеличению пассажирских перевозок, построению новых транспортно-логистических маршрутов и укреплению технологического суверенитета страны», – отметил он.

Был достигнут целевой параметр провозной способности Восточного полигона в объеме 180 млн тонн.

Компания выполнила одну из главных социальных задач для страны — перевозку пассажиров на юг в рамках летней оздоровительной кампании.

В 2024 году РЖД начали реализацию проекта по строительству первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург протяженностью 679 км, которая сократит время в пути почти в 2 раза. Строительные работы начнутся в этом году сразу на нескольких участках ВСМ.

Виталий Савельев поблагодарил железнодорожников за труд и выразил уверенность, что цели, поставленные президентом Российской Федерации, будут достигнуты.

