Октябрьская железная дорога сохраняет тенденцию к снижению негативного воздействия на окружающую среду от производственной деятельности

13:06

В 2024 году благодаря плановой работе по внедрению новой техники и технологий, а также поддержанию исправности имеющегося оборудования на Октябрьской железной дороге достигнуто уменьшение уровня вредного воздействия на экологию.

Попадание загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снизилось почти на 38 тонн, что превышает показатели 2023 года на 2%. Положительная динамки достигнута за счет планомерной работы по модернизации котельных. В прошлом году пеллетные котельные на станциях Сущево, Фарфоровская (Санкт-Петербург), Батецкая, Волот (Новгородская область) и Жихарево (Ленинградская область), а также одна угольная на станции Идрица (Псковская область) были заменены на электроотопление.

Объем загрязненных сточных вод сократился на 7,2 тыс. кубометров. Снижение составило 5% по сравнению с 2023 годом. Для предотвращения попадания в открытые водоемы воды с производственными примесями на ОЖД установлены очистные сооружения. В 2024 году современная система обеззараживания сточных вод была построена на станции Хвойная.

Продолжается реализация программы по снижению уровня шума от железнодорожного транспорта. В прошлом году шумозащитные экраны были установлены на станциях Кандалакша, Нефелиновые Пески, участке Магнетиты – Блокпост 1391 км (Мурманская область), на станции Нигозеро (Республика Карелия) и в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.