В январе 2025 года двухэтажные поезда на Горьковской железной дороге перевезли почти 150 тыс. пассажиров

12:54

В январе 2025 года двухэтажными поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге, отправлено около 150 тыс. человек. Это соответствует результатам первого месяца прошлого года.

На сегодняшний день в границах магистрали такие составы связывают Москву с Ижевском, Йошкар-Олой, Казанью и Чебоксарами.

Между столицей Чувашии и Москвой двухэтажными поездами за первый месяц текущего года воспользовались 54,6 тыс. пассажиров, между столицей Удмуртии и Москвой – более 32 тыс. человек. В сообщении со столицей Марий Эл отправлены 31,7 тыс. пассажиров, со столицей Татарстана – свыше 30 тыс. человек.

Вагоны таких составов оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.