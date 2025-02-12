Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Работникам холдинга РЖД вручены государственные и отраслевые награды

2025-02-12 11:50
Работникам холдинга РЖД вручены государственные и отраслевые награды
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе итогового заседания правления ОАО «РЖД» заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт вручили железнодорожникам государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Алексеев Дмитрий Викторович – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Иланская Красноярской дирекции тяги;
  • Голубев Сергей Владимирович – электромеханик производственного участка Горький - Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
  • Игнатьев Владимир Владимирович – начальник железнодорожной станции Дабан Восточно-Сибирской дирекции управления движением;
  • Ковалец Николай Иванович – начальник участка Хабаровской дистанции инженерных сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
  • Краснов Александр Николаевич – мастер дорожный Петроввальской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Солодков Вячеслав Николаевич – монтер пути Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

медалью Луки Крымского:

  • Камалова Ольга Константиновна – заведующий ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н. А. Семашко»;

медалью «За спасение погибавших»:

  • Мурзин Владислав Сергеевич – ведущий инженер Златоустовской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Герасимчук Александр Владимирович – начальник Кулундинского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций;
  • Усова Лилия Леонидовна – начальник железнодорожного вокзала Чапаевск Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи награждены:

нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:

  • Платонов Сергей Вячеславович – начальник участка производства Воронежской дирекции связи;

медалью «За строительство транспортных объектов»:

  • Васеков Александр Александрович – машинист железнодорожно-строительных машин путевой машинной станции № 283 Октябрьской дирекции по ремонту пути;

объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Добровольскису Руслану Витаутовичу – осмотрщику-ремонтнику вагонов вагонного депо Калининград Калининградской дирекции инфраструктуры;
  • Палханову Владимиру Валерьевичу – начальнику участка производства Северной дирекции по тепловодоснабжению;
  • Монахову Константину Алексеевичу – составителю поездов станции Карымская Забайкальской дирекции управления движением;
  • Крутикову Константину Валерьевичу – начальнику железнодорожной станции Пермь Свердловской дирекции управления движением.
