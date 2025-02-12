Работникам холдинга РЖД вручены государственные и отраслевые награды

В ходе итогового заседания правления ОАО «РЖД» заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт вручили железнодорожникам государственные и отраслевые награды.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Алексеев Дмитрий Викторович – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Иланская Красноярской дирекции тяги;
- Голубев Сергей Владимирович – электромеханик производственного участка Горький - Муром Горьковской дирекции по ремонту тягового подвижного состава;
- Игнатьев Владимир Владимирович – начальник железнодорожной станции Дабан Восточно-Сибирской дирекции управления движением;
- Ковалец Николай Иванович – начальник участка Хабаровской дистанции инженерных сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
- Краснов Александр Николаевич – мастер дорожный Петроввальской дистанции пути Приволжской дирекции инфраструктуры;
- Солодков Вячеслав Николаевич – монтер пути Армавирской дистанции пути Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
медалью Луки Крымского:
- Камалова Ольга Константиновна – заведующий ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н. А. Семашко»;
медалью «За спасение погибавших»:
- Мурзин Владислав Сергеевич – ведущий инженер Златоустовской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению;
знаком отличия «За наставничество»:
- Герасимчук Александр Владимирович – начальник Кулундинского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций;
- Усова Лилия Леонидовна – начальник железнодорожного вокзала Чапаевск Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.
Приказом Министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта за достигнутые трудовые успехи награждены:
нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России»:
- Платонов Сергей Вячеславович – начальник участка производства Воронежской дирекции связи;
медалью «За строительство транспортных объектов»:
- Васеков Александр Александрович – машинист железнодорожно-строительных машин путевой машинной станции № 283 Октябрьской дирекции по ремонту пути;
объявлена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
- Добровольскису Руслану Витаутовичу – осмотрщику-ремонтнику вагонов вагонного депо Калининград Калининградской дирекции инфраструктуры;
- Палханову Владимиру Валерьевичу – начальнику участка производства Северной дирекции по тепловодоснабжению;
- Монахову Константину Алексеевичу – составителю поездов станции Карымская Забайкальской дирекции управления движением;
- Крутикову Константину Валерьевичу – начальнику железнодорожной станции Пермь Свердловской дирекции управления движением.