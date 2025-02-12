Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года Приволжский филиал АО «ФПК» помог найти более 360 забытых вещей в поездах дальнего следования

2025-02-12 10:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе текущего года благодаря специальному онлайн-сервису работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает Юго-Восточную и Приволжскую железные дороги) вернули владельцам более 360 предметов, забытых в поездах дальнего следования.

В минувшем году пассажирам было возвращено около 4,4 тыс. вещей. Чаще всего терялись мобильные телефоны, наушники, документы, предметы одежды. Больше всего пропаж обнаружено в летний период – свыше 1,6 тыс.

Напомним: если пассажир оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям.

Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

