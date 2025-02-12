Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Дальневосточной железной дороге перевезено более 1 тыс. домашних животных без сопровождения владельцев

2025-02-12 10:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году с вокзалов и станций Дальневосточной железной дороги в рамках услуги перевозки животных без сопровождения было отправлено более 1 тыс. домашних питомцев. Сервисом чаще всего пользовались жители Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, отправляя различных животных по маршрутам Дальнего Востока, а также на дальние расстояния, например, в Новосибирск и Москву.

В основном, по железной дороге перевозили собак и кошек, кроликов и попугаев, но встречались и более экзотические представители фауны: хорьки, черепахи, шиншиллы, ящерицы и даже дегу (чилийская белка).

Напомним, что оформить услугу по отправке можно в специализированных багажных кассах. Перевозка осуществляется в отдельном купе в штабном вагоне. В течение всей поездки животное находится в закрытой опломбированной клетке (контейнере) или аквариуме (емкости, контейнере), обеспечивающем его сохранность на протяжении всего пути. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки наблюдают проводники пассажирских вагонов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

