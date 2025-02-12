С начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской магистрали зафиксирован 1 случай ДТП

С начала 2025 года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной дороги зафиксирован 1 случай ДТП. Причиной происшествия стало нарушение водителем правил дорожного движения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Оренбургском регионе на участке Дубиновка – Кувандык. Водитель легкового автомобиля проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации, выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с грузовым поездом.

За январь 2025 года на Южно-Уральской железной дороге дежурными по переездам зарегистрировано 6 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям была направлена в ГИБДД.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.