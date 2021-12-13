Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Пензе запустили первый современный подвижной состав «Орлан»

2021-12-13 14:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 декабря отправился первый современный подвижной состав РА-3 «Орлан» по маршруту Пенза -1 – Белинская – Пачелма с железнодорожного вокзала Пенза-1.

Стоит отметить, что появление данного поезда на территории региона стало возможным благодаря совместной работе Куйбышевской железной дороги и областного правительства Пензенской области.

В день запуска нового состава работниками АО «Башкортостанская ППК» была проведена акция для первых пассажиров нового поезда «Орлан» – «Бодрое утро с чашкой кофе!». Все пассажиры, купившие билеты на пригородный поезд, смогли насладиться чашкой горячего кофе и порадоваться памятным сувенирам.

«Мы надеемся, что жители Пензенской области смогут по достоинству оценить новый рельсовый автобус «Орлан». Уверен, что в скором времени на новых направлениях региона могут появиться подобные составы», – отметил генеральный директор АО «Башкортостанская ППК» Антон Гармаш.

По данному маршруту «Орланы» будут курсировать в 2-вагонном исполнении ежедневно. Актуальную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также на железнодорожных вокзалах и станциях в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК».

В пригородном поезде действительны все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов. Билеты можно приобрести непосредственно в поезде, в кассах и терминалах самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

