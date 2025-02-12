Перевозки контейнеров на Дальневосточной магистрали в январе 2025 года выросли более чем на четверть

В январе 2025 года на Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения отправлено 124,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе в импортном сообщении – 101,8 тыс. ДФЭ (рост – в 1,4 раза).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 30,1% и составило 118,5 тыс. ДФЭ (перевезено свыше 1,3 млн тонн грузов), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 23,6 тыс. ДФЭ (рост – в 1,9 раза к 2024 году);
- химикатов и соды – 20 тыс. ДФЭ (+33,3%);
- машин, станков, двигателей – 18,2 тыс. ДФЭ (+25,3%);
- метизов – 16,7 тыс. ДФЭ (+35%);
- промышленных товаров народного потребления – 15,8 тыс. ДФЭ (+28,2%);
- остальных и сборных грузов – 7,1 тыс. ДФЭ (-13,7%);
- бумаги – 3,3 тыс. ДФЭ (рост – в 1,6 раза);
- остальных продовольственных товаров – 2,6 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза), сообщила служба копроративных коммуникаций ДВЖД.