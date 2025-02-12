Перевозки контейнеров на Дальневосточной магистрали в январе 2025 года выросли более чем на четверть

10:01

В январе 2025 года на Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения отправлено 124,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года, в том числе в импортном сообщении – 101,8 тыс. ДФЭ (рост – в 1,4 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 30,1% и составило 118,5 тыс. ДФЭ (перевезено свыше 1,3 млн тонн грузов), в том числе: