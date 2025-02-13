В январе текущего года на вокзалах Куйбышевской железной дороги аппаратами по приему банок и бутылок собрано более 15 тонн использованной тары

В январе текущего года на вокзалах Куйбышевской железной дороги аппаратами по приему банок и бутылок собрано более 15 тонн использованной тары

16:08

За январь 2025 года фандоматы на вокзалах Куйбышевской железной дороги собрали почти 15,3 тонн использованной тары, в том числе около 8,5 млн пластиковых бутылок и 4,8 млн алюминиевых банок. Это на 5% больше, чем в январе 2024 года.

Вместимость каждого устройства – 0,6 куб. м. В накопитель пустая тара попадает через небольшое окно, куда необходимо положить пустую бутылку или банку штрихкодом вверх. В ответ автомат высвечивает на дисплее предложение перейти по QR-коду на сайт бонусной программы, где можно зарегистрироваться, копить экобонусы и обменивать их на баллы и скидки компаний-партнеров программы.

Всего на вокзальных комплексах Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов установлено 15 таких аппаратов. Они расположены на вокзалах Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1, Самара, Кинель, Набережные Челны, Рузаевка, Саранск и Сызрань-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.