Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе текущего года на вокзалах Куйбышевской железной дороги аппаратами по приему банок и бутылок собрано более 15 тонн использованной тары

2025-02-13 16:08
В январе текущего года на вокзалах Куйбышевской железной дороги аппаратами по приему банок и бутылок собрано более 15 тонн использованной тары
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь 2025 года фандоматы на вокзалах Куйбышевской железной дороги собрали почти 15,3 тонн использованной тары, в том числе около 8,5 млн пластиковых бутылок и 4,8 млн алюминиевых банок. Это на 5% больше, чем в январе 2024 года.

Вместимость каждого устройства – 0,6 куб. м. В накопитель пустая тара попадает через небольшое окно, куда необходимо положить пустую бутылку или банку штрихкодом вверх. В ответ автомат высвечивает на дисплее предложение перейти по QR-коду на сайт бонусной программы, где можно зарегистрироваться, копить экобонусы и обменивать их на баллы и скидки компаний-партнеров программы.

Всего на вокзальных комплексах Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов установлено 15 таких аппаратов. Они расположены на вокзалах Уфа, Ульяновск-Центральный, Пенза-1, Самара, Кинель, Набережные Челны, Рузаевка, Саранск и Сызрань-1, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru