Горьковская железная дорога представляет логистические возможности на выставке «Казань Агро»

2025-02-13 16:01
Горьковская железная дорога стала участником крупнейшей сельскохозяйственной выставки Республики Татарстан «Казань Агро». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля.

ГЖД представляет экспозицию, посвященную грузовым перевозкам и услугам терминально-складского комплекса. Специалисты компании рассказывают посетителям о сервисах РЖД в сфере логистики, в том числе о возможностях торговой площадки «РЖД Маркет», об услугах «Грузовой экспресс» и «Перевозка грузов по расписанию», а также о преимуществах использования информационно-справочной системы «Личный кабинет».

По словам начальника Казанского агентства фирменного транспортного обслуживания Горьковского ТЦФТО Елены Ашаевой, в этом году география участников охватывает не только агросектор Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа.

«На выставке мы отметили большое количество обращений среди представителей малого и среднего бизнеса от производителей агропромышленного комплекса. Особый интерес вызывают «графиковые» продукты, такие как «Грузовой экспресс», перевозки грузов по расписанию, а также организация перевозок по МТК «Север – Юг» с доставкой грузов в Китай и Иран. Особенно большой интерес проявили компании, которые занимаются поставками спецтехники и легковых автомобилей из Китая», – подчеркнула Елена Ашаева.

Напомним, что погрузка по итогам 2024 года в границах Республики Татарстан составила 1,4 млн тонн (+16% к уровню 2023 года), 85% из этого объема приходится на готовую продукцию местных предприятий. Рост отправлений грузов в контейнерах составил 16%.

Основными проектами ГЖД в регионе стали «Грузовой экспресс» от станции Свияжск до станции Новороссийск, организация регулярного сервиса по перевозке грузов в составе контейнерных поездов, в том числе в восточном направлении с терминала на станции Тихорецкая, а также перевозки зерна по маршруту Кукмор – Новороссийск, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

