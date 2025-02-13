Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД расширили применение техники при строительстве и обслуживании инфраструктуры

2025-02-13 13:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Об этом сказал на итоговом заседании правления компании за 2024 год замглавы РЖД Евгений Шевцов.

По его словам, машинизация и роботизация производства позволяют сократить долю ручного труда и время занятия инфраструктуры для ее обслуживания.

Расширение возможностей мобильных средств диагностики за счет оснащения обзорным видеонаблюдением, применения беспилотных аппаратов, в том числе подводных, развития автоматической расшифровки данных контроля, оценки состояния бесстыкового пути, устройств автоматики и грузовых вагонов позволили повысить качество обследования и снизить время на его проведение.

С 2024 года проходит апробацию новая отечественная система контроля, которая анализирует большие данные со всех устройств диагностики. Применение комплексного анализа состояния инфраструктуры и подвижного состава позволяет своевременно устранять критические для движения поездов неисправности.

В 2024 году благодаря совершенствованию стандартов подготовки вагонов под погрузку более 29 тыс. грузовых поездов проследовало без осмотра в пути, что оказало положительное влияние на повышение скорости грузовых отправок.

До 2030 года РЖД планируют перейти к модели гарантии исправности вагонов «от погрузки до выгрузки».

Евгений Шевцов также отметил рекорд укладки пути при строительстве вторых путей на БАМе и успех применения новой конструкции и отдельных элементов верхнего строения пути.

