В январе 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги перевезено 506 тыс. человек

2025-02-13 13:07
В январе 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги перевезено 506 тыс. человек
В январе 2025 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 506 тыс. пассажиров, что на 0,4% превышает результат января 2024 года, из них в поездах дальнего следования – 145,6 тыс. (+1,4% к январю 2024 года), в пригородных поездах – 360,3 тыс. (на уровне прошлого года).

Пассажирооборот на Красноярской железной дороге в январе 2025 года вырос на 2% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 164,6 млн пасс.-км, в том числе 18,6 млн пасс.-км (+7,5%) – в пригородном сообщении, 146 млн пасс.-км – в дальнем следовании (+1,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

