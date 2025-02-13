Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспорт грузов в контейнерах вырос в 1,5 раза за 6 лет

2025-02-13 12:19
Экспорт грузов в контейнерах вырос в 1,5 раза за 6 лет
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Об этом сообщил замглавы РЖД Дмитрий Мурев на итоговом заседании правления компании.

«Решая задачу по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров, поставленную указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», мы с 2018 года обеспечили рост экспорта грузов в контейнерах в 1,5 раза», – отметил Дмитрий Мурев.

По его словам, такие результаты были достигнуты в том числе за счет расширения номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличения количества терминалов по работе с ними.

Говоря о тенденциях, Дмитрий Мурев обратил внимание на рост перевозок грузов в контейнерах в порты Северо-Запада и напомнил об имеющемся потенциале МТК «Север – Юг».

