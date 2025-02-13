РЖД планируют закупить 400 локомотивов в 2025 году

12:15

Об этом на итоговом заседании правления сообщил замглавы компании Дмитрий Пегов.

Парк тягового подвижного состава пополнят 260 электровозов и 140 тепловозов.

Более 40% новых машин отправятся на дороги Северо-Запада, более 30% – на Восточный полигон.

Кроме того, в 2025 году запланировано модернизировать более 3,3 тыс. секций локомотивов.

«Нам важно совместно с производителями продолжить работу по повышению надежности новых локомотивов, поступающих на сеть железных дорог», – подчеркнул Дмитрий Пегов.