Налоговые выплаты Дальневосточной железной дороги в январе 2025 года составили 2,7 млрд рублей

10:24

В январе 2025 года Дальневосточная магистраль перечислила в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 2,7 млрд рублей налогов и взносов, в том числе в бюджет Хабаровского края – 285,7 млн рублей, Приморского края – 151,3 млн рублей, Амурской области – 108,7 млн рублей, Еврейской автономной области – 47 млн рублей, Сахалинской области – 28,7 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – 12,5 млн рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по Хабаровскому краю составили 2 млрд рублей, по Приморскому краю – 15,1 млн рублей.

Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.