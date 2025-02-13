В 2024 году более 16 тыс. пассажиров совершили поездки на тематических поездах из Воронежа в Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Кострому

В 2024 году более 16 тыс. пассажиров совершили поездки на тематических поездах из Воронежа в Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Кострому

09:03

В 2024 году 16469 пассажиров совершили путешествия в тематических поездах и стали участниками различных туристических проектов, организованных Юго-Восточной железной дорогой и АО «ФПК». Было организовано 11 таких рейсов из Воронежа в Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Кострому.

Путешественники из столицы Черноземья посетили в Нижнем Новгороде кремль и пешеходную Большую Покровскую улицу, в Казани погостили в Старо-Татарской слободе и национальной деревне Туган Авылым. В городе-герое Волгограде для участников поездок были организованы экскурсии в мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы», музей-панораму «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, а в Костроме – в Терем Снегурочки, Музей сыра и Ипатьевский монастырь. Днем туристы знакомились с достопримечательностями, вечером возвращались в поезд.

В этом году в рамках развития внутреннего туризма на ЮВЖД планируется отправить 15 тематических поездов из Воронежа в Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Кострому, Смоленск, Санкт-Петербург и Ярославль, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.