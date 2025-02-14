Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Свердловская магистраль собрала и отправила на переработку более 240 тонн сырья, пригодного для повторного использования

2025-02-14 14:50
В 2024 году Свердловская магистраль собрала и отправила на переработку более 240 тонн сырья, пригодного для повторного использования
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году в рамках различных программ по селективному (раздельному) сбору отходов подразделения ОАО «РЖД» в границах Свердловской магистрали передали для дальнейшей переработки 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов. Расширение практики рационального обращения с отходами позволяет увеличивать долю ресурсов, вовлекаемых во вторичный оборот, и существенно сокращать объемы мусора, направляемого на полигоны.

Проекты по раздельному сбору мусора СвЖД совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами реализовала в Екатеринбурге и Перми. Программа охватывает объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения магистрали. Собранные на специально оборудованных контейнерных площадках вторичные ресурсы вывозятся на мусоросортировочные комплексы, а затем направляются на переработку.

На 19 железнодорожных вокзалах СвЖД установлены специальные устройства – фандоматы, с помощью которых можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Собранное сырье идет на производство полезных вещей: упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и др., а пользователям фандоматов начисляют экобонусы, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров проекта.

Около здания управления СвЖД в Екатеринбурге действует приемный пункт «умной переработки отходов». Он находится в открытом доступе, и воспользоваться им могут не только железнодорожники, но и все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и 5 видов пластика.

Для сокращения количества отходов, требующих утилизации, СвЖД также развивает технологии рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, благодаря специализированной технологической линии на станции Пермь-Сортировочная в 2024 году переработано 80 тонн отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Изготовлено 54,6 тонны востребованного сырья – резиновой крошки и 3,3 тыс. кв. м напольного покрытия. Дробильно-сортировочный комплекс на станции Подволошная в прошлом году переработал 9,4 тыс. старых железобетонных шпал, из которых получено более 1 тыс. куб. м щебня разных фракций и почти 60 тонн металлолома, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru