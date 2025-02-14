В 2024 году Свердловская магистраль собрала и отправила на переработку более 240 тонн сырья, пригодного для повторного использования

В 2024 году Свердловская магистраль собрала и отправила на переработку более 240 тонн сырья, пригодного для повторного использования

14:50

В 2024 году в рамках различных программ по селективному (раздельному) сбору отходов подразделения ОАО «РЖД» в границах Свердловской магистрали передали для дальнейшей переработки 244,7 тонн пластика, бумаги, стекла и других материалов. Расширение практики рационального обращения с отходами позволяет увеличивать долю ресурсов, вовлекаемых во вторичный оборот, и существенно сокращать объемы мусора, направляемого на полигоны.

Проекты по раздельному сбору мусора СвЖД совместно с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами реализовала в Екатеринбурге и Перми. Программа охватывает объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения магистрали. Собранные на специально оборудованных контейнерных площадках вторичные ресурсы вывозятся на мусоросортировочные комплексы, а затем направляются на переработку.

На 19 железнодорожных вокзалах СвЖД установлены специальные устройства – фандоматы, с помощью которых можно сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Собранное сырье идет на производство полезных вещей: упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и др., а пользователям фандоматов начисляют экобонусы, которые можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний-партнеров проекта.

Около здания управления СвЖД в Екатеринбурге действует приемный пункт «умной переработки отходов». Он находится в открытом доступе, и воспользоваться им могут не только железнодорожники, но и все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и 5 видов пластика.

Для сокращения количества отходов, требующих утилизации, СвЖД также развивает технологии рециклинга (переработка отходов на собственных площадках и возвращение их во вторичный оборот). Так, благодаря специализированной технологической линии на станции Пермь-Сортировочная в 2024 году переработано 80 тонн отслуживших свой срок резинотехнических изделий (подрельсовых прокладок и др.). Изготовлено 54,6 тонны востребованного сырья – резиновой крошки и 3,3 тыс. кв. м напольного покрытия. Дробильно-сортировочный комплекс на станции Подволошная в прошлом году переработал 9,4 тыс. старых железобетонных шпал, из которых получено более 1 тыс. куб. м щебня разных фракций и почти 60 тонн металлолома, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.