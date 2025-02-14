Сотрудники Горьковской магистрали познакомят школьников с работой железнодорожного транспорта

14:32

Работники магистрали стали проводниками в мир железнодорожных профессий для учащихся средних и старших классов, сопровождая их на экскурсиях по предприятиям ГЖД.

На магистрали активно развивается промышленный туризм, направленный на профориентацию, узнаваемость бренда и формирование кадрового потенциала. Его целью является не только повышение имиджа компании, но и профилактика детского и подросткового травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.

С апреля 2024 года для школьников стали доступны экскурсии на предприятия ГЖД – в локомотивное депо Горький-Сортировочный, Горьковский учебный центр профессиональных квалификаций, Центральный дворец культуры железнодорожников, а также знакомство с работой восстановительного поезда. Так, в 2024 году почти 1,5 тыс. школьников из 45 школ Нижегородской области посетили предприятия магистрали. Такой формат позволяет ребятам узнать много интересных фактов о Горьковской магистали, ее особенностях и этапах развития, о вкладе железнодорожников Горьковской и Казанской дорог в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, во время экскурсий школьникам рассказывают о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Желающие посетить экскурсии могут сами выбрать и составить свой маршрут. По итогам прошлого года самыми популярными среди школьников стали площадки локомотивного депо Горький-Сортировочный и Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций.

В рамках экскурсии в эксплуатационное локомотивное депо Горький-Сортировочный ребята примеряют на себя роль машиниста поезда или его помощника, знакомятся с принципами управления электровозом и особенностями его обслуживания.

В Горьковском учебном центре профессиональных квалификаций ребята совершают поездку по самым востребованным маршрутам магистрали на специальном тренажере, с помощью которого специалисты локомотивных бригад отрабатывают навыки по управлению поездом. Под руководством опытного инструктора они управляют локомотивом в максимально приближенных к реальным условиях, практикуют навыки работы в нештатных и экстремальных ситуациях, когда, например, идет дождь, снегопад или встречается помеха на пути.

После занятий на тренажере ребята отмечают, что экстренно остановить поезд крайне сложно. Это одна из причин, почему железная дорога является зоной повышенной опасности.

В ходе экскурсии на восстановительный поезд школьники знакомятся с техникой, задействованной в его работе (вагоном-электростанцией, вагоном-кладовой с инструментами и материалами). Также они смогут узнать о том, как используется поезд при ликвидации последствий сходов подвижного состава с рельсов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.