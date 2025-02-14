Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу поступило 37 новых локомотивов

2025-02-14 10:15
В 2024 году на Дальневосточную железную дорогу поступило 37 новых локомотивов, из них 14 грузовых электровозов 4ЭС5К, а также 23 магистральных тепловоза 3ТЭ28.

ОАО «РЖД» уделяет большое внимание регулярному обновлению тягового подвижного состава. Новые локомотивы позволяют водить тяжеловесные поезда и обеспечить дополнительный рост объемов перевозки грузов.

Электровозы 4ЭС5К — самые мощные на железных дорогах России. На ДВЖД они используются в Приморском крае на одном из самых грузонапряженных участков со сложным рельефом по направлению к тихоокеанским портам Находки.

Тепловозы 3ТЭ28 разработаны специально для вождения тяжелых составов в сложных климатических условиях на неэлектрифированных участках Байкало-Амурской магистрали. В ходе их проектирования были применены современные технические решения, позволившие обеспечить тягу для поездов весом 7100 тонн, увеличить интервалы обслуживания и повысить надежность компонентов управления. В новом магистральном тепловозе используется отечественная силовая установка – дизель-генератор, который спроектирован российскими инженерами для замены импортных агрегатов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

