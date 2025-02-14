Более 500 школьников посетили передвижную выставку плакатов «Железная дорога без опасности» на станциях Забайкальской магистрали

09:11

На Забайкальской железной дороге завершился первый этап работы передвижной выставки детских плакатов «Железная дорога без опасности», посвященной профилактике непроизводственного травматизма. С экспозицией ознакомились более 500 учащихся общеобразовательных школ. Мероприятия состоялись на 6 крупных вокзалах магистрали в Забайкальском крае – Забайкальск, Борзя, Карымская, Шилка, Чернышевск-Забайкальский и Могоча.

Железнодорожники совместно с сотрудниками Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте не только знакомили детей с работами юных художников, но и проводили информационные занятия по правилам безопасности в зоне движения поездов, тематические викторины, распространяли памятки и промопродукцию.

Большую помощь в организации вернисажей на вокзалах оказали корпоративные волонтеры. Так, на вокзале станции Могоча добровольцы ЗабЖД обсудили с активистами «Движения первых» из средней общеобразовательной школы № 1 содержание представленных плакатов, рассказали о том, в каких случаях чаще всего граждане получают травмы на станциях и перегонах, показали профилактические видеоролики.

Отметим, что, помимо школьников, с выставкой ознакомились воспитанники детских садов, а также пассажиры, побывавшие на вокзалах в дни ее работы, – всего около 3 тыс. человек.

С 17 февраля передвижная выставка продолжит работу на вокзалах ЗабЖД уже в Амурской области. Посмотреть тематические плакаты можно будет в Сковородине, Магдагачи, Шимановске, Свободном, Белогорске, Благовещенске, Завитой и Бурее, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.