Более 500 школьников посетили передвижную выставку плакатов «Железная дорога без опасности» на станциях Забайкальской магистрали

На Забайкальской железной дороге завершился первый этап работы передвижной выставки детских плакатов «Железная дорога без опасности», посвященной профилактике непроизводственного травматизма. С экспозицией ознакомились более 500 учащихся общеобразовательных школ. Мероприятия состоялись на 6 крупных вокзалах магистрали в Забайкальском крае – Забайкальск, Борзя, Карымская, Шилка, Чернышевск-Забайкальский и Могоча.
Железнодорожники совместно с сотрудниками Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте не только знакомили детей с работами юных художников, но и проводили информационные занятия по правилам безопасности в зоне движения поездов, тематические викторины, распространяли памятки и промопродукцию.
Большую помощь в организации вернисажей на вокзалах оказали корпоративные волонтеры. Так, на вокзале станции Могоча добровольцы ЗабЖД обсудили с активистами «Движения первых» из средней общеобразовательной школы № 1 содержание представленных плакатов, рассказали о том, в каких случаях чаще всего граждане получают травмы на станциях и перегонах, показали профилактические видеоролики.
Отметим, что, помимо школьников, с выставкой ознакомились воспитанники детских садов, а также пассажиры, побывавшие на вокзалах в дни ее работы, – всего около 3 тыс. человек.
С 17 февраля передвижная выставка продолжит работу на вокзалах ЗабЖД уже в Амурской области. Посмотреть тематические плакаты можно будет в Сковородине, Магдагачи, Шимановске, Свободном, Белогорске, Благовещенске, Завитой и Бурее, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.