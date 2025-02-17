В 2025 году Горьковская магистраль планирует обновить более 20 объектов пригородной инфраструктуры

15:35

Работы по обновлению более 20 станций и остановочных пунктов планируется провести на Горьковской магистрали в 2025 году.

«Обновление пассажирской инфраструктуры – одна из приоритетных задач на магистрали. Мы делаем все необходимое для улучшения условий пребывания пассажиров на станциях и остановочных пунктах. Ремонтные работы будут проводиться с применением новых технологий и современного оборудования», – подчеркнул начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, капитальные работы продолжатся на станции Гусь-Хрустальный и Боголюбово во Владимирской области. Это позволит пассажирам комфортно перемещаться по знаменитому туристическому маршруту «Золотое кольцо России». Также будет произведен ремонт пассажирского здания на станции Камешково и платформ на станции Мильцево.

Железнодорожники обновят здания на станциях Балахна, Петряевка и Решетиха, а также пассажирские платформы на станциях Линда, Шеманиха и Каменище в Нижегородской области. Будут отремонтированы пешеходный мост на станции Лянгасово и здания на станциях Зуевка и Заструг в Кировской области. На станции Помары в Республике Марий Эл благоустроят помещения и перроны.

Мероприятия по реконструкции здания вокзала стартуют на станции Кизнер в Удмуртии. Кроме того, ремонт пассажирских платформ пройдет на станциях Зилай и Кекоран. В Татарстане будут проводиться ремонтные работы здания станции Албаба, пешеходного тоннеля о. п. Обсерватория, пассажирских платформ на станциях Камаево и Каратун, а также облагораживание территорий станций Буа и Кукмор.

Напомним: в 2024 году Горьковская магистраль выполнила ремонтные работы на 25 объектах пригородной инфраструктуры. Самые масштабные из них были проведены в Татарстане в рамках подготовки к саммиту БРИКС, а также в ходе строительства новых зданий вокзалов на станции Чад в Пермском крае и станции Просница в Кировской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.