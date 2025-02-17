В 2024 году Северо-Кавказская магистраль перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 23,7 млрд рублей

Северо-Кавказская железная дорога, включая дирекции и филиалы ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, по итогам работы в 2024 году перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 23 млрд 726 млн рублей.

В региональные и местные бюджеты по итогам работы в прошлом году перечислено более 9,4 млрд рублей, в том числе в бюджет Краснодарского края – порядка 4,3 млрд рублей, Ростовской области – около 3,5 млрд рублей, Ставропольского края – 593,8 млн рублей, Республики Дагестан – 413,3 млн рублей, Чеченской республики – 186 млн рублей, Кабардино-Балкарской республики – 125,6 млн рублей, Республики Северная Осетия – Алания – 62,1 млн рублей, Республики Адыгеи – 61,1 млн рублей, Республики Калмыкии – 38,2 млн рублей, Карачаево-Черкесской республики – 8,4 млн рублей, Республики Ингушетии – 7,6 млн рублей.

В государственные внебюджетные за 2024 год перечислено порядка 14,3 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.