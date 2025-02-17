Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году Северо-Кавказская магистраль перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 23,7 млрд рублей

2025-02-17 14:48
В 2024 году Северо-Кавказская магистраль перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 23,7 млрд рублей
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северо-Кавказская железная дорога, включая дирекции и филиалы ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали, по итогам работы в 2024 году перечислила в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 23 млрд 726 млн рублей.

В региональные и местные бюджеты по итогам работы в прошлом году перечислено более 9,4 млрд рублей, в том числе в бюджет Краснодарского края – порядка 4,3 млрд рублей, Ростовской области – около 3,5 млрд рублей, Ставропольского края – 593,8 млн рублей, Республики Дагестан – 413,3 млн рублей, Чеченской республики – 186 млн рублей, Кабардино-Балкарской республики – 125,6 млн рублей, Республики Северная Осетия – Алания – 62,1 млн рублей, Республики Адыгеи – 61,1 млн рублей, Республики Калмыкии – 38,2 млн рублей, Карачаево-Черкесской республики – 8,4 млн рублей, Республики Ингушетии – 7,6 млн рублей.

В государственные внебюджетные за 2024 год перечислено порядка 14,3 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru