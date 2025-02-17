«Чайковский экспресс» в феврале 2025 года перевез около 1,2 тыс. туристов

14:15

Заключительный в этом месяце рейс пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс» сообщением Ижевск – Воткинск состоялся 16 февраля 2025 года. Состав совершил 10 поездок и перевез почти 1,2 тыс. пассажиров.

Горьковская магистраль запустила новый маршрут совместно с ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

«Создание такого тура оказалось очень успешным и подтвердило большой интерес пассажиров к необычным музыкальным ретропутешествиям. Мы получили только положительные отклики от любителей путешествий по железной дороге. Безусловно, «Чайковский экспресс» останется в нашем графике. Следующие рейсы планируются на апрель», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Во главе тематического поезда – легендарный паровоз серии Л. В салоне комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречали увлекательной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирались у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы побывали в городе Воткинске, где будущий композитор провел детские годы и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ждала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с ее территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором юный Петр Ильич учился музыке.

Кроме того, гости приняли участие в мастер-классе по бальным танцам XIX века и послушали романсы в живом исполнении. В программу тура также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Напомним: «Чайковский экспресс» курсировал с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года. Он отправлялся из Ижевска в 08:37 и прибывал на станцию Воткинск в 09:53. В обратном направлении поезд отправлялся в 16:55 и возвращался в столицу Удмуртской республики в 18:15, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.