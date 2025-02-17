Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Увеличено количество вагонов в поездах Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск

2025-02-17 13:04
Увеличено количество вагонов в поездах Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 17 февраля 2025 года количество мест для сидения в межрегиональных пригородных поездах «Орлан» сообщением Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск вырастет в 1,5 раза (со 133 до 229) за счет включения в двухвагонные составы дополнительной секции. Эти поезда Свердловской и Южно-Уральской железных дорог теперь курсируют на маршруте составами из трех вагонов.

Увеличение количества мест позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей Челябинской и Свердловской областей, в полной мере удовлетворить растущую потребность в комфортных пригородных перевозках. В 2024 году популярность маршрута Челябинск – Екатеринбург через Верхний Уфалей выросла почти на 40% по сравнению с 2023 годом. За все время курсирования (с 11 ноября 2022 года) перевезено почти 620 тыс. пассажиров.

На сегодняшний день «Орланы» выполняют по 3 рейса в день с пятницы по понедельник и по 2 рейса со вторника по четверг. Отправление из Челябинска в 06:45 по местному времени, 13:42 (с пятницы по понедельник) и 19:13, из Екатеринбурга – в 08:34, 11:41 (с пятницы по понедельник) и 18:07. По пятницам и в предпраздничные дни заполняемость поездов составляет 100% и более (с учетом посадки/высадки пассажиров на промежуточных станциях).

Билеты продаются с указанием мест.

Стоимость проезда от Челябинска до Екатеринбурга по полному тарифу составляет 740,20 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, на сайте и в терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании. Продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru