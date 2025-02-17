Увеличено количество вагонов в поездах Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск

13:04

С 17 февраля 2025 года количество мест для сидения в межрегиональных пригородных поездах «Орлан» сообщением Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск вырастет в 1,5 раза (со 133 до 229) за счет включения в двухвагонные составы дополнительной секции. Эти поезда Свердловской и Южно-Уральской железных дорог теперь курсируют на маршруте составами из трех вагонов.

Увеличение количества мест позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей Челябинской и Свердловской областей, в полной мере удовлетворить растущую потребность в комфортных пригородных перевозках. В 2024 году популярность маршрута Челябинск – Екатеринбург через Верхний Уфалей выросла почти на 40% по сравнению с 2023 годом. За все время курсирования (с 11 ноября 2022 года) перевезено почти 620 тыс. пассажиров.

На сегодняшний день «Орланы» выполняют по 3 рейса в день с пятницы по понедельник и по 2 рейса со вторника по четверг. Отправление из Челябинска в 06:45 по местному времени, 13:42 (с пятницы по понедельник) и 19:13, из Екатеринбурга – в 08:34, 11:41 (с пятницы по понедельник) и 18:07. По пятницам и в предпраздничные дни заполняемость поездов составляет 100% и более (с учетом посадки/высадки пассажиров на промежуточных станциях).

Билеты продаются с указанием мест.

Стоимость проезда от Челябинска до Екатеринбурга по полному тарифу составляет 740,20 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, на сайте и в терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании. Продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.