Газовая котельная на станции Луговое-Новое Калининградской железной дороги снизит количество выбросов в атмосферу до 10 тонн в год

12:49

На станции Луговое-Новое Калининградской магистрали введена в эксплуатацию блочно-модульная газовая котельная, которая позволит сократить количество выбросов в атмосферу до 10 тонн в год.

Новый энергообъект мощностью 1,0 МВт построен взамен ликвидированной в 2024 году угольной котельной и уже начал отапливать помещения производственных площадок и здание станции. Его строительство велось с февраля 2024 года в рамках инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте». Природный газ – основной источник топлива, но при необходимости может использоваться дизельное топливо.

Котельная функционирует практически в автономном режиме. Мониторинг и регулировка параметров отопительной системы осуществляются дистанционно с диспетчерского пункта.

Это уже пятая котельная на Калининградской железной дороге, переведенная на газовое топливо. Системная работа по реконструкции энергообъектов, начатая в 2017 году, позволила снизить выбросы в атмосферу от стационарных источников более чем на 87%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.