Дневной поезд «Ласточка» сообщением Ростов-Главный – Анапа изменит маршрут с 1 января

2021-12-14 15:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 января изменится маршрут движения поезда № 839/840 сообщением Ростов-Главный – Анапа. Его конечной станцией станет Таганрог-2.

Изменения также коснутся маршрута поезда в целом: он начнет курсировать через Краснодар. Ранее состав ходил через станции Тимашевская и Протока Краснодарского края.

Курсировать «Ласточка» Таганрог – Анапа будет в качестве двухгруппного поезда вместе с составом № 805/806 Таганрог – Новороссийск. Из Таганрога он будет отправляться в 05:33 и следовать до станции Крымская. Там составы разъединят, и они продолжат путь до своих конечных станций, прибывая в Новороссийск в 12:45, в Анапу – в 13:45.

В обратный путь «Ласточки» отправятся из Анапы в 15:42, из Новороссийска – в 15:55. Составы объединят по станции Разъезд 9 километр, далее они продолжат путь двухгруппным поездом. В Таганрог поезд будет прибывать в 23:28.

Стоит отметить, что вагоны в поезде сообщением Таганрог – Новороссийск будут иметь нумерацию с 1 по 5, в составе Таганрог – Анапа – с 6 по 10.

В пути следования у «Ласточки» сообщением Таганрог – Анапа предусмотрены остановки на станциях Таганрог-1, Ростов-Главный, Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевский обход, Краснодар-1, Ильская, Абинская, Крымская (при следовании из Таганрога), Разъезд 9 километр, Варениковская.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

