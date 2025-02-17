В 2024 году пассажиры поездов на Дальневосточной железной дороге забыли в вагонах более 2,9 тыс. личных вещей

В 2024 году пассажиры поездов, курсирующих на Дальневосточной магистрали, забыли в вагонах более 2,9 тыс. личных вещей. Чаще всего терялись телефоны, зарядные устройства и документы. Необычными находками среди забытых вещей оказались детские коляски и бампер от машины. Больше всего оставленных вещей железнодорожники вернули во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Тынде.

Напомним: если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» – «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД» или на сайте lost.fpc.ru. В заявке нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Воспользоваться сервисом поиска забытых предметов можно в течение 30 дней с момента поездки. Услуга доступна для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.