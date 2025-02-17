Забайкальская железная дорога предоставила уникальные исторические фотографии для выставки в Музее декабристов

09:37

Альбом с историческими фотографиями Транссибирской магистрали предоставила Забайкальская железная дорога для выставки «Путешествие сквозь столетия: 180 лет А. К. Кузнецову и 125 лет Забайкальской железной дороге» в Музее декабристов города Читы.

Уникальное издание выпущено основателем Читинского краеведческого музея Алексеем Кузнецовым в 1900 году. В него вошли фотографии забайкальских городов: Сретенска, Нерчинска, Хилка, виды железнодорожных станций, рабочих, прокладывающих железнодорожную трассу.

Являясь членом Забайкальского областного отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, Алексей Кузнецов занимался исследовательской деятельностью по многим направлениям – изысканием участков будущей трассы Забайкальской железной дороги, изучением последствий наводнений, исследованием археологических и этнографических памятников. Уникальные фотографии того времени зафиксировали моменты рабочего процесса, виды природы и городов края. Чтобы раскрыть в художественных образах свое отношение к выдающемуся событию – строительству Забайкальской магистрали, Алексей Кириллович создал «Альбом Забайкальской железной дороги, 1900 год».

Раритетная книга является главным экспонатом выставки, которая открыла большую культурно-историческую программу, посвященную 125-летию ЗабЖД.

Также в экспозиции представлена уникальная панорама Читы, которая входит в большую фотоработу Павла Пясецкого «Хилок – Чита – Ингода – Нерчинск – Сретенск – Амур – Благовещенск». На фрагменте запечатлены дома и улицы города, а также арка, построенная к приезду наследника-цесаревича Николая II.

Первыми посетителями выставки стали будущие сотрудники ЗабЖД – студенты Читинского техникума железнодорожного транспорта.

Экспозиция открыта до 12 марта 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.