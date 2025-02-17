Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд «Байкальский экспресс» совершит рейсы по Кругобайкальской железной дороге в феврале и марте 2025 года

2025-02-17 09:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В преддверии Дня защитника Отечества – 21 февраля и Международного женского дня – 7 марта 2025 года туристический поезд «Байкальский экспресс» отправится по маршруту Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск.

Билеты на трехдневный круиз по Кругобайкальской железной дороге уже в продаже.

От Слюдянки движение будет осуществляться на паровозной тяге, что придаст поездке особый колорит.

Поездка пройдет в формате «отеля на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования обеспечен за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, сервисными зонами и другими удобствами, необходимыми в путешествии. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

