В январе 2025 года отправки груженых контейнеров со станций Красноярской магистрали во внутреннем сообщении увеличились в 1,5 раза

В январе 2025 года на КрасЖД во внутреннем сообщении отправлено 1,2 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU) с ростом в 1,5 раза к январю 2024 года.
Всего за первый месяц года во всех видах сообщения перевезено 18,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что больше результата аналогичного периода прошлого года на 8,6%.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе составило 11,2 тыс. ДФЭ с ростом на 5,5% (перевезено 184,4 тыс. тонн грузов).
При этом отмечен рост перевозок в контейнерах: