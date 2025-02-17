Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года отправки груженых контейнеров со станций Красноярской магистрали во внутреннем сообщении увеличились в 1,5 раза

2025-02-17 09:18
В январе 2025 года на КрасЖД во внутреннем сообщении отправлено 1,2 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU) с ростом в 1,5 раза к январю 2024 года.

Всего за первый месяц года во всех видах сообщения перевезено 18,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что больше результата аналогичного периода прошлого года на 8,6%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе составило 11,2 тыс. ДФЭ с ростом на 5,5% (перевезено 184,4 тыс. тонн грузов).

При этом отмечен рост перевозок в контейнерах:

  • лесных грузов – 6,2 тыс. ДФЭ (+0,8%);
  • цветных металлов – 2,9 тыс. ДФЭ (+22%);
  • химикатов и соды – 513 ДФЭ (+16,3%);
  • продовольственных товаров – 243 ДФЭ (рост – в 2,3 раза);
  • остальных и сборных грузов – 194 ДФЭ (+48%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
