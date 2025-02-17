Еще 4 остановочных пункта Южно-Уральской железной дороги получили новые названия

09:13

Южно-Уральская магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Новые названия получили еще 4 остановочных пункта пригородных поездов на участке Челябинск – Курган. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т. п.) или географические объекты.

Переименованы:

о. п. 2128 км – в Союз;

о. п. 2137 км – в Машиностроитель-1;

о. п. 2140 км – в Анфалово;

о. п. 2147 км – в Восточный.

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 20 февраля 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.