Еще 4 остановочных пункта Южно-Уральской железной дороги получили новые названия

Южно-Уральская магистраль продолжает переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Новые названия получили еще 4 остановочных пункта пригородных поездов на участке Челябинск – Курган. Для удобства пассажиров они названы так же, как находящиеся поблизости административные (населенные пункты и т. п.) или географические объекты.
Переименованы:
Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 20 февраля 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.