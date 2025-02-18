С 19 февраля возобновляется действие акций для пассажиров с инвалидностью в поездах, курсирующих в сообщении с Калининградской областью

18:05

После временной приостановки Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») возобновляет действие специальных предложений для пассажиров с инвалидностью, планирующих поездки в Калининградскую область или из нее.

Так, с 19 февраля снова можно воспользоваться акцией «Для пассажиров из числа инвалидов». Она позволяет совершать поездки на специализированных местах для инвалидов со скидкой 50%.

Кроме того, пассажиры с I группой инвалидности, а также дети-инвалиды, которые являются участниками программы лояльности «РЖД Бонус» снова смогут совершить поездку на любых местах в купейных вагонах и вагонах СВ со скидкой 50%.

Помимо этого, продолжает действовать специальная льгота от государства, которая позволяет пассажирам с инвалидностью один раз в год бесплатно проезжать в купейных вагонах поездов дальнего следования к месту лечения и обратно. Она действует для поездок по территории Российской Федерации, в том числе и в сообщении с Калининградской областью. Чтобы воспользоваться ей, нужно получить специальный талон, который выдается Социальным фондом России (СФР).

