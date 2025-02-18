Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 4 года работы Центр продажи услуг в Курске привлек почти 250 новых клиентов

2025-02-18 14:43
За 4 года работы Центр продажи услуг в Курске привлек почти 250 новых клиентов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Региональный Центр продажи услуг, открытый в Курске 16 февраля 2021 года, привлек за 4 года на железную дорогу 246 клиентов.

В 2024 году сотрудниками центра к услугам ОАО «РЖД» привлечено 78 компаний малого и среднего бизнеса. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом у клиентов пользуются транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые Московской дирекцией терминально-складского комплекса в рамках договора комплексного транспортного обслуживания. Такой механизм взаимодействия позволяет исключить необходимость заключения со стороны клиента отдельных договоров с каждым подразделением ОАО «РЖД».

Центр предлагает более 70 услуг холдинга РЖД, в том числе предоставление в аренду локомотивов ОАО «РЖД» для использования на путях необщего пользования, резервирование вагономеста в рамках предоставления сервиса «Грузовой экспресс», предоставление подвижного состава для перевозки грузов, организация перевозки грузов в рамках «одного окна» от двери до двери и пр.

Кроме того, для клиентов доступен торговая площадка «РЖД Маркет». Она позволяет продавать и покупать товары в режиме онлайн с учетом оптимальной доставки железнодорожным транспортом до конечного потребителя, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru