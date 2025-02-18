За 4 года работы Центр продажи услуг в Курске привлек почти 250 новых клиентов

14:43

Региональный Центр продажи услуг, открытый в Курске 16 февраля 2021 года, привлек за 4 года на железную дорогу 246 клиентов.

В 2024 году сотрудниками центра к услугам ОАО «РЖД» привлечено 78 компаний малого и среднего бизнеса. Это в 2 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом у клиентов пользуются транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые Московской дирекцией терминально-складского комплекса в рамках договора комплексного транспортного обслуживания. Такой механизм взаимодействия позволяет исключить необходимость заключения со стороны клиента отдельных договоров с каждым подразделением ОАО «РЖД».

Центр предлагает более 70 услуг холдинга РЖД, в том числе предоставление в аренду локомотивов ОАО «РЖД» для использования на путях необщего пользования, резервирование вагономеста в рамках предоставления сервиса «Грузовой экспресс», предоставление подвижного состава для перевозки грузов, организация перевозки грузов в рамках «одного окна» от двери до двери и пр.

Кроме того, для клиентов доступен торговая площадка «РЖД Маркет». Она позволяет продавать и покупать товары в режиме онлайн с учетом оптимальной доставки железнодорожным транспортом до конечного потребителя, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.