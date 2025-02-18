Туристический ретропоезд «Уральский экспресс» удвоит количество рейсов в праздничные дни февраля и марта

14:15

Отвечая пожеланиям жителей и гостей Екатеринбурга, в преддверии праздничных дней февраля и марта СвЖД назначила дополнительные рейсы туристического ретропоезда «Уральский экспресс». По пятницам, 21, 28 февраля и 7 марта 2025 года, в расписание добавлены дневные круизные рейсы Екатеринбург-Пассажирский – о. п. Верхняя Пышма. Музей, по субботам, 22 февраля, 1 и 8 марта, – вечерние рейсы вокруг Екатеринбурга. Ранее назначенные рейсы ретропоезда в расписании сохраняются. Таким образом, в указанные праздничные даты «Уральский экспресс» будет выполнять по 2 рейса в день.

Ретропоезд «Уральский экспресс» – флагманский туристический проект СвЖД и Дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД». Он входит в число любимых маршрутов выходного дня у уральцев, является визитной карточкой региона и популярен у туристов со всей страны.

Продолжительность дневного ретротура «Уральского экспресса» – 6,5 часов. Он проходит от вокзала Екатеринбург до о. п. Верхняя Пышма. Музей и обратно, предусматривает 3,5 часа свободного времени для осмотра музейной экспозиции в Верхней Пышме. Отправление из Екатеринбурга – в 09:35 по местному времени. По пятницам ретропоезд традиционно курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Отправление с вокзала – в 19:05, продолжительность поездки – 2,5 часа.

Туристы видят в действии необычные локомотивы. «Уральский экспресс» отправляется из Екатеринбурга на электротяге, его ведет легендарный электровоз ЧС2, в народе «чебурашка». Для дневного рейса на станции Шувакиш предусмотрена смена тяги: к «голове» состава прицепляют настоящий паровоз, и пассажиры становятся свидетелями его яркого появления.

Оба маршрута предусматривают остановку на станции Шувакиш и прогулку с осмотром достопримечательностей. Ретровокзал и деревянная платформа воссоздают аутентичную атмосферу Уральской горнозаводской железной дороги. В здании вокзала можно заглянуть в буфет и попить чай с баранками, побывать в кабинете управляющего вокзалом (оформлен в стиле конца XIX – начала XX веков) и «примерить» на себя его роль – сделать фото.

Экстерьер и интерьер вагонов ретропоезда также выполнены в стилистике начала XX века. В пути можно заказать в вагоне-ресторане традиционные блюда уральской кухни, угоститься фирменным мороженым «Уральский экспресс».

Билеты на туристический ретропоезд можно приобрести в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно указать станцию отправления – Екатеринбург-Пассажирский, прибытия – Екатеринбург-Туристический, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.