В январе 2025 года спрос на услуги автоматических камер хранения на вокзалах Красноярской железной дороги вырос на 5,2%

11:46

В январе 2025 года услугами автоматических камер хранения на вокзалах Красноярской железной дороги воспользовались 3,6 тыс. пассажиров. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего современные ячейки арендовали пассажиры на вокзале Красноярска (2,7 тыс.) и Абакана (458). При этом в январе текущего года посетители вокзальных комплексов оставляли свои вещи в камерах хранения нового образца на более длительное время.

Отметим, что рост популярности этого сервиса зафиксирован и в 2024 году: за 12 месяцев им воспользовались более 54,5 тыс. пассажиров Красноярской магистрали, что на 3,4% больше, чем в 2023 году. На вокзале Красноярска за услугой автоматических камер хранения в прошлом году обратились 45,4 тыс. пассажиров (рост – на 3,8%). В Абакане багаж сдавали 7,2 тыс. раз (+7,4%).

Всего на Красноярской железной дороге автоматическими камерами хранения оборудованы вокзалы 7 крупных пассажирских станций: Красноярск, Ачинск, Боготол, Канск, Заозерная – в Красноярском крае, Абакан – в Хакасии и Мариинск – в Кемеровской области. В общей сложности, на них функционирует 380 ячеек, в том числе для удобства и комфорта путешественников 100 камер было установлено к туристическому сезону 2024 года.

Автоматические камеры хранения работают круглосуточно, что позволяет быстро и без очередей сдать и получить багаж. У пассажиров есть возможность самостоятельно выбрать подходящую по габаритам ячейку (стандартную, среднюю или большую – 60, 90 или 180 см в высоту соответственно), при этом оплата предусмотрена не за количество багажных мест, а за время пользования ячейкой. Сервис предусматривает гибкую почасовую тарификацию – от 1 до 120 часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.