ОАО «РЖД» обеспечило рекордный экспорт удобрений в январе

В январе 2025 года на сети ОАО «РЖД» на экспорт перевезено 3,7 млн тонн химических и минеральных удобрений, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на 14,1% выше прошлого рекорда января 2021 года.

В том числе в направлении портов Северо-Запада перевезено 2,7 млн тонн (рост в 1,45 раза), Юга – 371,5 тыс. тонн (рост в 1,3 раза), Дальнего Востока – 13,2 тыс. тонн (рост в 2,2 раза). Через погранпереходы на экспорт отправлено 656,2 тыс. тонн (+21,1%).

Всего за первый месяц 2025 года на сети ОАО «РЖД» погружено 6,2 млн тонн химических и минеральных удобрений (+10,7%).

Наибольшие объемы были отправлены из Пермского края (1,6 млн тонн, +7,9%), Мурманской (1,3 млн тонн, +6%) и Вологодской (542,8 тыс. тонн, рост в 1,4 раза) областей.