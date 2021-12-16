Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги изменится в выходные декабря

10:23

19, 25 и 26 декабря изменится расписание пригородных поездов Горьковского направления МЖД в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участке Реутов – Балашиха и Реутов – Железнодорожная, а также системы управления движением на участке Кусково – Карачарово.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ у некоторых электропоездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте.

19 и 26 декабря ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха и Железнодорожная, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении.

19 декабря электропоезда № 6951 Железнодорожная – Нижегородская (в 06:53) и № 6952 Нижегородская – Железнодорожная (в 08:13) отменены. С 04:30 до 09:00 ряд поездов проследуют из Москвы без остановки на платформе Чухлинка, а в сторону Москвы – на платформах Чухлинка и Кусково.

С 22:30 25 декабря до 06:40 26 декабря электропоезда в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Никольская, Салтыковская и Кучино.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.