Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 3 марта 2025 года Горьковская магистраль назначает дополнительный электропоезд из Дзержинска в Нижний Новгород

2025-02-18 10:24
С 3 марта 2025 года Горьковская магистраль назначает дополнительный электропоезд из Дзержинска в Нижний Новгород
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дополнительный пригородный электропоезд № 6154 сообщением Дзержинск – Нижний Новгород назначен на Горьковской железной дороге с целью улучшения качества обслуживания пассажиров в пределах нижегородской агломерации. Состав из 4 вагонов будет курсировать с 3 марта 2025 года по рабочим дням.

Электричка будет отправляться из Дзержинска в 06:50, прибывать в столицу Приволжья в 07:20. В пути следования предусмотрена остановка на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Кроме того, состав пригородного электропоезда № 6151 сообщением Нижний Новгород – Дзержинск будет увеличен до 8 вагонов. Электричка отправляется из столицы Приволжья в 05:33, прибывает в Дзержинск в 06:00.

В 2024 году пригородными поездами, отправляющимися из Дзержинска, воспользовались 1,2 млн пассажиров. Это на 11,6% больше, чем за 2023 год.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru