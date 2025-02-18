С 3 марта 2025 года Горьковская магистраль назначает дополнительный электропоезд из Дзержинска в Нижний Новгород

С 3 марта 2025 года Горьковская магистраль назначает дополнительный электропоезд из Дзержинска в Нижний Новгород

10:24

Дополнительный пригородный электропоезд № 6154 сообщением Дзержинск – Нижний Новгород назначен на Горьковской железной дороге с целью улучшения качества обслуживания пассажиров в пределах нижегородской агломерации. Состав из 4 вагонов будет курсировать с 3 марта 2025 года по рабочим дням.

Электричка будет отправляться из Дзержинска в 06:50, прибывать в столицу Приволжья в 07:20. В пути следования предусмотрена остановка на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Кроме того, состав пригородного электропоезда № 6151 сообщением Нижний Новгород – Дзержинск будет увеличен до 8 вагонов. Электричка отправляется из столицы Приволжья в 05:33, прибывает в Дзержинск в 06:00.

В 2024 году пригородными поездами, отправляющимися из Дзержинска, воспользовались 1,2 млн пассажиров. Это на 11,6% больше, чем за 2023 год.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно получить на сайте ОАО «РЖД», сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.