За первые месяцы курсирования двухэтажным поездом № 391/392 Челябинск – Москва перевезено почти 12 тыс. пассажиров

09:20

Двухэтажными поездами № 391/392 Челябинск – Москва за первые 2 месяца курсирования со станций ЮУЖД было отправлено более 11,7 тыс. пассажиров. Вагоны в двухэтажном исполнении пришли на смену одноэтажному подвижному составу и в первый рейс отправились 13 декабря 2024 года.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски. Также доступно купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Поезд курсирует ежедневно. Из Челябинска пассажиры отправляются в 13:30 и прибывают на Казанский вокзал Москвы через сутки в 05:00. В обратном направлении поезд отправляется в 12:52 и прибывает в Челябинск в 08:00 через сутки. Время указано местное.

Напомним, что всего на ЮУЖД курсируют 2 двухэтажных поезда: № 391/392 Челябинск – Москва и № 31/32 Орск – Москва.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.