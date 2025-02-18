Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За первые месяцы курсирования двухэтажным поездом № 391/392 Челябинск – Москва перевезено почти 12 тыс. пассажиров

2025-02-18 09:20
За первые месяцы курсирования двухэтажным поездом № 391/392 Челябинск – Москва перевезено почти 12 тыс. пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двухэтажными поездами № 391/392 Челябинск – Москва за первые 2 месяца курсирования со станций ЮУЖД было отправлено более 11,7 тыс. пассажиров. Вагоны в двухэтажном исполнении пришли на смену одноэтажному подвижному составу и в первый рейс отправились 13 декабря 2024 года.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, розетками для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски. Также доступно купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля.

Поезд курсирует ежедневно. Из Челябинска пассажиры отправляются в 13:30 и прибывают на Казанский вокзал Москвы через сутки в 05:00. В обратном направлении поезд отправляется в 12:52 и прибывает в Челябинск в 08:00 через сутки. Время указано местное.

Напомним, что всего на ЮУЖД курсируют 2 двухэтажных поезда: № 391/392 Челябинск – Москва и № 31/32 Орск – Москва.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru