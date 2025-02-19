«Чайковский экспресс» продолжит курсировать в Удмуртии в 2025 году

15:44

«Чайковский экспресс» продолжит курсировать в Удмуртии по маршруту Ижевск – Воткинск. До конца года он совершит еще 33 рейса», – заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский в рамках коллегии Министерства по туризму Удмуртской республики.

Мероприятие состоялось в Ижевске 18 февраля. Были подведены итоги развития туристической деятельности в регионе в 2024 году, а также обсуждались перспективы на 2025 год.

«Появление нового туристического ретропоезда на паровой тяге сообщением Ижевск – Воткинск стало отличным толчком для развития туризма в Удмуртии. Уже после тестового запуска, который состоялся в октябре 2024 года, мы получили большой положительный отклик от пассажиров. Всем без исключения понравилось новое музыкальное ретропутешествие», – отметил Сергей Дорофеевский.

Слова начальника Горьковской магистрали подтвердила заместитель председателя правительства Удмуртии Наталья Тойкина: «Чайковский экспресс» стал настоящим хитом. Объем услуг туристического бизнеса Удмуртии в 2024 году вырос на 21%, а республику посетили почти 1,7 млн туристов».

Участники заседания обсудили первые итоги курсирования «Чайковского экспресса». В октябре прошлого года он совершил 4 рейса и перевез около 500 пассажиров, в феврале текущего – 10 рейсов и 1200 пассажиров. Кроме того, популярность завоевала обзорная экскурсия по маршруту Ижевск – Уром – Ижевск: ее гостями в 2024 году стали более 2,7 тыс. человек.

Горьковская железная дорога запустила новый маршрут совместно с ППК «Содружество» в честь 185-летия со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Следующие рейсы планируются на апрель и июнь 2025 года. Они будут приурочены к знаменитому фортепианному циклу «Времена года», который был написан великим русским композитором в 1875–1876 годах. Всего до конца года состав совершит еще 33 рейса.

Начальник Горьковской магистрали добавил, что для путешествий подготовлен особый состав, во главе которого – легендарный паровоз серии Л. В салоне комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречают увлекательной театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подобраны у коллекционеров и в антикварных магазинах.

После прибытия в Воткинск туристов ждет театрализованная экскурсия с элементами интерактива в музее-усадьбе, прогулка по парку и знакомство с ее территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором юный Петр Ильич учился музыке. Кроме того, для гостей проводятся мастер-классы по бальным танцам XIX века и звучат романсы в живом исполнении. В программу тура также входило посещение Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску.

Министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш добавила, что ключевыми задачами республики в 2025 году остаются рост туристического потока и поддержка развития бизнеса в этой сфере. Такие проекты, как «Чайковский экспресс», будут помогать в реализации намеченных планов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.