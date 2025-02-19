Более 500 вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в 2025 году

14:37

В 2025 году на сеть российских железных дорог поступят более 500 вагонов для поездов дальнего следования, в том числе будет закуплено около 400 новых вагонов и более 120 вагонов будут обновлены в результате капитально-восстановительного ремонта (КВР).

В 2024 году холдингом «РЖД» закуплено 550 новых вагонов (на 19 больше, чем в 2023 году), из них 396 одноэтажных (206 плацкартных, 134 купейных, 36 штабных (с купе для пассажиров с инвалидностью) и 20 вагонов-ресторанов) и 154 двухэтажных (96 купейных вагонов, 13 СВ, 10 штабных, 25 вагонов с местами для сидения и 10 вагонов-ресторанов).

Новые вагоны появились в поездах между Москвой и Санкт-Петербургом, Челябинском, между Северной столицей и Самарой, Казанью и Нижним Новгородом и на других направлениях. Также к 50-летию БАМа были обновлены поезда № 81/82 «Гилюй» Тында – Благовещенск, № 627/628 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, № 375/376 Нерюнгри – Новосибирск и № 381/382 Иркутск – Северобайкальск.

Также в прошлом году были увеличены объемы капитально-восстановительного ремонта (КВР). Вторую жизнь получили 72 вагона (на 49 вагонов больше, чем годом ранее). В ходе КВР улучшаются характеристики подвижного состава, выполняется ремонт кузовов и тележек, меняются основные узлы и внутреннее оборудование.

Кроме того, производятся вагоны нового типа, например, вагон-СПА с инфракрасной сауной, вагон для маломобильных пассажиров с четырьмя просторными купе и др.