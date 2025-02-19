Горьковская железная дорога обеспокоена числом травмированных граждан на железной дороге

13:45

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали выросло в январе 2025 года в сравнении с первым месяцем прошлого года. Так, за январь текущего года по собственной неосторожности получили травмы 6 человек.

Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

Горьковская магистраль регулярно проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, железнодорожники организуют совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.