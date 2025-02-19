На Московской магистрали в январе 2025 года значительно снизилось количество случаев ДТП на переездах

12:43

В январе 2025 года на железнодорожных переездах МЖД произошло 1 дорожно-транспортное происшествие. За аналогичный месяц 2024 года было зафиксировано 4 таких случая.

Единственная авария произошла в Московской области 1 января 2025 года. Водитель легкового автомобиля, проигнорировав запрещающие сигналы, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с локомотивом, который вел грузовой поезд. В результате ДТП никто не пострадал.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. В 2024 году на МЖД было отремонтировано 426 переездов, из них 6 – капитально.

На протяжении года железнодорожники в сотрудничестве с Госавтоинспекцией регулярно проводят рейды на транспортных предприятиях, напоминают автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушений ПДД на переездах. По итогам 2024 года количество ДТП на переездах снизилось на треть – до 26.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.