2025-02-19 10:36
В 2024 году ОАО «РЖД» направило свыше 827 млн рублей на крупные социальные проекты Забайкальской железной дороги
В 2024 году холдинг «РЖД» направил более 827 млн рублей на реализацию инфраструктурных проектов социального назначения на Забайкальской железной дороге. В рамках этой деятельности велось строительство 27-квартирных жилых домов для семей железнодорожников в поселке Магдагачи в Амурской области и в городе Борзя Забайкальского края, учебно-тренировочных полигонов Забайкальского учебного центра профессиональных квалификаций в Чите и Свободном, пассажирских зданий Свободненской детской железной дороги, детских садов в городе Хилок и поселке Аксеново-Зиловское в Забайкальском крае.

Результаты работы по созданию достойных условий труда и отдыха сотрудников магистрали обсудили 19 февраля в управлении ЗабЖД в ходе проведения XXIV регионального социально-экономического форума по подведению итогов выполнения коллективных договоров ОАО «РЖД».

В прошлом году коллектив магистрали обеспечил достижение ключевого показателя перевозочной деятельности – грузооборота в размере 912,3 млн тонно-км в среднем в сутки с приростом к 2023 году в 13,7%. Погрузка составила 24 млн тонн (+3,4 к уровню 2023 года).

Руководство холдинга и магистрали продолжило работу по созданию условий труда для сотрудников и их закреплению на рабочих местах. Так, уровень индексации заработной платы составил 7,2% к 2023 году, а среднемесячная заработная плата увеличилась на 16,2%.

На мероприятия в сфере охраны труда направлено более 1,22 млрд рублей.

Большое внимание уделяется вопросам укрепления здоровья сотрудников магистрали и членов их семей. Более 4,7 тыс. железнодорожников отдохнули в дорожных центрах «Карповка» и «Озеро Арахлей». Около 3,3 тыс. детей сотрудников дороги провели смены в 5 детских оздоровительных лагерях. Еще 300 ребят съездили в пансионат «Шахтинский текстильщик» на Черноморском побережье.

ЗабЖД содержит и обеспечивает работу 5 объектов спорта, 43 физкультурно-спортивных клубов. В 92 секциях занимаются более 1,6 тыс. человек.

Забота о ветеранах является ключевой традицией в холдинге «РЖД». В 2024 году свыше 4,4 тыс. пенсионеров получили компенсацию за бытовое топливо, 215 человек прошли бесплатное обслуживание в стоматологии. 7,8 тыс. рублей составил размер социального пакета на одного неработающего пенсионера.

По итогам работы форума его участники приняли единогласное решение о том, что взаимные обязательства работодателя и сотрудников ЗабЖД выполнены в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

