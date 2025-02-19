Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе 2025 года на терминалах Горьковской магистрали обработано около 367 тыс. тонн грузов

2025-02-19 09:52
В январе 2025 года терминалы Горьковской железной дороги обработали почти 367 тыс. тонн грузов, в том числе:

  • Тихорецкая – 58 тыс. тонн;
  • Доскино – 48,2 тыс. тонн;
  • Муром – 32,5 тыс. тонн;
  • Юрьевец – 32 тыс. тонн;
  • Котельнич-2 – 27,6 тыс. тонн;
  • Ижевск – 22,5 тыс. тонн;
  • Киров-Котласский – 18,5 тыс. тонн.

Отметим, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.

Для удобства клиентов разработаны специализирвоанные сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей).

Напомним: Горьковская железная дорога запустила грузовые перевозки по закольцованному маршруту Владимир – Владивосток в январе. Формирование контейнерных поездов осуществляется на терминале Юрьевец. В направлении Дальнего Востока следуют грузы промышленного назначения, обратно – товары народного потребления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

