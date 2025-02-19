Московскому вокзалу Ярославля исполнилось 155 лет

09:14

Одному из старейших вокзалов Северной магистрали – Московскому вокзалу станции Ярославль – исполнилось 155 лет.

Вокзал сооружен в рамках строительства Московско-Ярославской железной дороги. Одноэтажное здание в стиле классицизма возведено по типовому проекту с центральной частью и двумя боковыми крыльями. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Ежесуточно вокзал принимает более 30 поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Отсюда можно отправиться в направлении Москвы, Костромы, Рыбинска, Данилова.

Вокзал отвечает современным требованиям по безопасности и обслуживанию пассажиров, включая залы ожидания, билетные кассы дальнего и пригородного сообщения, хранение багажа, и может принимать до 600 пассажиров единовременно.

В 2003 году Московский вокзал был капитально отремонтирован с сохранением исторического облика здания. Внутренний интерьер был выполнен в современном стиле. В 2024 обновлены пассажирские платформы, привокзальная территория со стороны города.

Недавно на привокзальной территории появился новый арт-объект – модель в натуральную величину первого российского паровоза, созданного в XIX веке изобретателями отцом и сыном Ефимом и Мироном Черепановыми. В темное время суток у памятника включается подсветка, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.