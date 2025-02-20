Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская магистраль представила свои наработки в сфере инновационного развития железнодорожной отрасли

2025-02-20 16:35
Горьковская магистраль выступила одним из организаторов II Международной научно-практической конференции на тему «Современные тенденции развития транспортной отрасли».

Мероприятие состоялось на базе Центра инновационного развития ГЖД в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие руководители структурных подразделений Горьковской железной дороги, а также профессорско-преподавательский состав Нижегородского института путей сообщения – филиала ПривГУПС, Российского университета транспорта, Белорусского и Ташкентского государственных университетов транспорта.

Открывая конференцию, директор НИПС – филиала ПривГУПС Наталья Маланичева подчеркнула важность выстраивания постоянного диалога между научно-исследовательским сообществом и конечными потребителями разработок – работниками железнодорожной отрасли.

Начальник Горьковского центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин и начальник Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Отар Бердзенишвили поделились с коллегами опытом внедрения инноваций в транспортно-логистическом комплексе ГЖД. Они отметили, что использование инновационных подходов, в том числе цифровых решений положительно сказывается на развитии взаимодействия с клиентами ОАО «РЖД».

Обсуждая развитие грузового блока, участники затронули проблемы трансформации международных транспортно-логистических потоков, применение новых инструментов для цифровизации процессов, а также оценили потенциальную возможность отправки новых видов грузов в контейнерах.

В ходе мероприятия участники также обменялись опытом внедрения инновационных решений в сегменте пассажирских перевозок. В частности, начальник производственно-технического отдела Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава Федор Катаев и начальник пассажирской службы АО «ВВППК» Леонид Тихонов затронули вопросы улучшения качества подвижного состава. Участники конференции предложили свои идеи, в том числе по применению современных композитных материалов при проектировании подвижного состава, а также обсудили проблемы развития электротранспорта.

Коллеги из Белорусского и Ташкентского государственных университетов предложили создать единую базу для научных исследований и передовых разработок.

В завершение конференции участники приняли решение зафиксировать все инициативы и предложения в единый документ и продолжить совместное сотрудничество по развитию железнодорожной отрасли, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

