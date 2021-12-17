Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Сервис по оплате лицом» стал доступен для пассажиров поезда «Сапсан»

2021-12-17 09:30
«Сервис по оплате лицом» стал доступен для пассажиров поезда «Сапсан»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «ЖД» и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных. До конца года он будет работать в полном объеме.

Сервис позволит сделать оплату более быстрой и удобной – без использования наличных, банковских карт или смартфонов. Для этого вагоны-бистро поездов «Сапсан» оборудованы специальными терминалами.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться: ввести номер телефона, сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных, а также сохранить свою карту любой платежной системы и банка-эмитента.

В вагоне-бистро достаточно будет всего лишь сообщить кассиру-оператору о том, что предпочтителен биометрический способ оплаты. Менее чем за секунду система автоматически идентифицирует покупателя и проведет транзакцию. При оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20%.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru