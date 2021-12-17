«Сервис по оплате лицом» стал доступен для пассажиров поезда «Сапсан»

09:30

ОАО «ЖД» и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных. До конца года он будет работать в полном объеме.

Сервис позволит сделать оплату более быстрой и удобной – без использования наличных, банковских карт или смартфонов. Для этого вагоны-бистро поездов «Сапсан» оборудованы специальными терминалами.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться: ввести номер телефона, сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных, а также сохранить свою карту любой платежной системы и банка-эмитента.

В вагоне-бистро достаточно будет всего лишь сообщить кассиру-оператору о том, что предпочтителен биометрический способ оплаты. Менее чем за секунду система автоматически идентифицирует покупателя и проведет транзакцию. При оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20%.