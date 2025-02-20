Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Горьковская железная дорога отремонтирует 340 переездов

2025-02-20 12:54
В 2025 году работники ГЖД обновят всеми видами ремонта 340 переездов.

В границах магистрали реализуется комплексная программа по повышению безопасности движения поездов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на участках пересечения автодорог и путей. Она включает в себя мониторинг технического состояния железнодорожных переездов, ремонт или дооснащение дополнительными системами безопасности. Капитальный ремонт предусматривает работы по замене и обновлению оборудования, дорожного покрытия, настилов и дорожных знаков.

Капитальный ремонт пройдет на 6 железнодорожных переездах, расположенных на станциях Каликино и Ветлужская – в Нижегородской области, станции Колокша – во Владимирской области, станции Чамзинка – в Республике Мордовии, станции Луза – в Кировской области, на ул. Лепсе – в Кирове.

Также планируется замена устройств заграждения на 3 объектах в Нижегородской области: по 1 – во Владимирской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. На 19 переездах предусмотрена замена настила, ремонт асфальтового покрытия запланирован на 309 объектах.

В рамках реализации проекта по демонтажу неиспользуемых железнодорожных переездов на Горьковской железной дороге планируются к закрытию по 2 переезда в Нижегородской области и Удмуртской республике.

Напомним: в 2024 году работники Горьковской магистрали обновили всеми видами ремонта около 300 железнодорожных переездов. Капитальные работы выполнены на 6 из них, в том числе на 2 – в Татарстане, по 1 – в Удмуртии и Мордовии, Кировской и Ульяновской областях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

